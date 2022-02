Dlaczego Rosja nie została odcięta od SWIFT? Ekonomista o "broni obosiecznej"

Odcięcie Rosji od systemu płatności międzybankowych SWIFT to broń obosieczna - mówił na antenie TVN24 Rafał Mundry, ekonomista, analityk gospodarczy. Jak wyjaśniał, jeśli takie rozwiązanie wejdzie w życie, to inwestorzy zagraniczni również zostaną odcięci od swoich aktywów, które posiadają w Rosji. - Wydaje mi się, że tutaj jest główny punkt ciężkości, dlaczego kraje Zachodu wzbraniają się, czy zastanawiają się wciąż, czy tę formę zastosować - stwierdził Mundry.

Ministrowie spraw zagranicznych Estonii, Łotwy i Litwy wezwali w czwartek do odłączenia Rosji od systemu SWIFT. Do podjęcia takiej decyzji apelował również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Mimo tego Unia Europejska nie zdecydowała się na odłączenie Rosji od systemu SWIFT w ramach drugiego pakietu sankcji, nad którym pracowano podczas czwartkowego szczytu. Przeciwne temu były Niemcy , o czym jeszcze przed szczytem w Brukseli mówił kanclerz Niemiec Olaf Scholz.

- Sankcje, które w chwili obecnej obserwujemy, to rzeczywiście są one za słabe, bo Rosja wciąż posuwa się do przodu. Rosja wciąż nie przejmuje się tymi sankcjami i niestety ta wojna trwa. Kolejne sankcje są potrzebne. Czy to będzie SWIFT? Widzimy, że Europa Zachodnia nie jest skora do użycia tego narzędzia - komentował Rafał Mundry, ekonomista, analityk gospodarczy.