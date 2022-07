Wakacje kredytowe w mBanku. Jak i gdzie złożyć wniosek?

Jakie warunki należy spełnić?

– na dwa miesiące w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2022 roku, – na dwa miesiące w okresie od 1 października do 31 grudnia 2022 roku, – po jednej miesięcznej racie w każdym z kwartałów w 2023 roku.

Komu przysługują wakacje kredytowe?

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje kredytobiorcy w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny , zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych . Z rozwiązania wprowadzonego przez ustawę, która wchodzi dziś w życie nie będą mogli skorzystać posiadacze kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż polski złoty, a także posiadacze kredytów zaciągniętych na cele inwestycyjne, np. na zakup mieszkania na wynajem.

mBank - kiedy złożyć wniosek o wakacje kredytowe

Na swojej stronie bank informuje: "By skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, wniosek musisz złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty. Wtedy jej nie pobierzemy. Przykład. Jeśli płatność raty kredytu przypada na 15 sierpnia, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty możesz złożyć do 15 sierpnia".