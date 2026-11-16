Pieniądze "Rezerwuar finansowy" przestępców. Bank objęty nadzorem sądowym Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Prezes NBP Adam Glapiński tłumaczy decyzję RPP w październiku w sprawie stóp procentowych Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Nadzór dotyczy spółki Revolut Bank UAB, która ma siedzibę i licencję wydaną na Litwie, a prowadzi działalność we Włoszech poprzez lokalny oddział. Jej właścicielem jest brytyjska spółka Revolut Group Holdings Ltd.

Przepływy o wartości niemal 42 mln euro

Sąd w Mediolanie stwierdził, że brak wystarczających zabezpieczeń umożliwił 24 osobom, które są objęte dochodzeniem lub zostały już skazane za różne przestępstwa, ukrycie w latach 2021-2026 przepływów finansowych o łącznej wartości 41,9 mln euro.

Jak wynika z orzeczenia, w tym okresie konkurencyjne instytucje kredytowe złożyły 265 zgłoszeń dotyczących podejrzanych transakcji w odniesieniu do tych 24 osób, podczas gdy Revolut Bank UAB nie złożył żadnego.

Bank jako "rezerwuar finansowy"

Według orzeczenia sądu bank był wykorzystywany jako "rezerwuar finansowy" przez przestępców, co dało mu przewagę konkurencyjną nad instytucjami, które mają właściwe zabezpieczenia przeciwko praniu pieniędzy. Sąd wyznaczył dwóch administratorów sądowych z szerokimi uprawnieniami w zakresie nadzoru i kontroli.

Środek ten będzie obowiązywał przez rok. Zgodnie z orzeczeniem Revolut musi zrealizować 15-punktowy plan naprawczy i ma 60 dni na przedłożenie planu działania dotyczącego usunięcia uchybień w zakresie zgodności z przepisami.

Środek zapobiegawczy, nie kara

Reuters wyjaśnił, że nałożenie nadzoru sądowego ma charakter raczej zapobiegawczy niż karny, a jego celem jest ochrona przedsiębiorstwa przy jednoczesnym przywróceniu wewnętrznych systemów zgodności i kontroli, których zadaniem jest zapobieganie przyszłym przestępstwom.

Revolut przyjął do wiadomości decyzję sądu i zapewnił, że będzie w pełni współpracował z włoskimi władzami.

"Bardzo poważnie traktujemy nasze obowiązki regulacyjne i środki mające na celu zapobieganie praniu pieniędzy oraz nieustannie inwestujemy we wzmacnianie naszych systemów zwalczania przestępczości finansowej, modeli monitorowania transakcji oraz wyspecjalizowanych zespołów ds. zgodności na wszystkich rynkach" - napisał bank w oświadczeniu.

Cała grupa Revolut ma ok. 50 mln klientów na świecie, z czego ponad 5 mln we Włoszech, co czyni ją piątym co do wielkości bankiem w tym kraju.