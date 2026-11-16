Pieniądze Rekord za rekordem. Podwójny sukces na warszawskim parkiecie Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

NBP chce wstrzymania zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock

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"Tydzień zaczynamy z dobrą energią! Najpierw konferencja wynikowa za III kwartał 2026 roku, a teraz nowe rekordy na warszawskim parkiecie. WIG zakończył poniedziałkową sesję z wynikiem 161 968,32 pkt (+0,09 proc.), a WIG20 zapisał na swoim koncie poziom 4302,04 pkt (+0,08 proc.)" - wskazała spółka we wpisie na platformie X.

Tydzień zaczynamy z dobrą energią! 😊Najpierw konferencja wynikowa za III kwartał 2026 roku, a teraz nowe rekordy na warszawskim parkiecie. #WIG zakończył poniedziałkową sesję z wynikiem 161 968,32 pkt (+0,09%), a #WIG20 zapisał na swoim koncie poziom 4 302,04 pkt (+0,08%). 📈 pic.twitter.com/GewcTlVVrq — GPW (@GPW_WSExchange) November 16, 2026 Rozwiń

Kolejne rekordy indeksów

Poprzednie historyczne maksima indeksy ustanowiły zaledwie jedną sesję wcześniej. W piątek WIG zakończył notowania na poziomie 161 824,71 punktu, zyskując niemal 0,24 procent. Z kolei WIG20 wzrósł o 0,44 procent, do 4298,46 punktu.

Piątkowym rekordom towarzyszyła wysoka aktywność inwestorów, a obroty przekroczyły 2,7 miliarda złotych.

Zgodnie z piątkowymi wyliczeniami giełdy, w tym roku WIG zyskał już 38 procent, WIG20 35 procent, a mWIG40 wzrósł o 33,3 procent.

WIG i WIG20 pod nadzorem KNF

W piątek Komisja Nadzoru Finansowego uznała wskaźniki referencyjne WIG oraz WIG20 za istotne ze względu na ich znaczenie systemowe, rozpoznawalność rynkową i rolę barometru polskiej gospodarki.

Oznacza to, że opracowywanie obu indeksów podlega wymaganiom unijnego rozporządzenia BMR dotyczącego wskaźników referencyjnych, a także nadzorowi KNF.

Wyniki GPW lepsze od oczekiwań

W poniedziałek GPW poinformowała, że zysk netto jednostki dominującej GPW wyniósł w trzecim kwartale 2026 roku 70,3 miliona złotych. W tym okresie EBITDA wyniosła 71,1 miliona złotych, a przychody 158,5 miliona złotych.

W trzecim kwartale 2026 roku zysk z działalności operacyjnej wyniósł 63,7 miliona złotych wobec 59,6 miliona złotych konsensusu.

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Grupa Kapitałowa GPW obejmuje najważniejsze instytucje rynku kapitałowego i towarowego w Polsce, jest największą giełdą w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Na koniec 2025 roku łączna kapitalizacja spółek notowanych na GPW wzrosła o 63,3 procent rok do roku do ponad 2,4 biliona złotych i była na najwyższym poziomie w historii.