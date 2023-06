Szóstka w Lotto. Wiemy, gdzie padła główna wygrana

czytaj dalej

Stopy procentowe pozostają na tym samym poziomie od 8 września 2022 roku. - Uzasadnienia tego są oczywiste. Inflacja zdecydowanie spada, nie ma tutaj żadnych zahamowań i wahań - powiedział w środę prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Szef banku centralnego przyznał, że liczy na to, iż "być może we wrześniu inflacja zejdzie do poziomu jednocyfrowego, poniżej 10 procent". Glapiński mówił też, jakie warunki muszą wystąpić, żeby doszło do pierwszej obniżki stóp procentowych.