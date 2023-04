Wielkanoc z inflacją. Największy bank w Polsce pokazuje dane

Wielkanoc - kiedy wydajemy najwięcej przed świętami?

Wielkanoc - ile będzie kosztować?

- od 101 do 200 zł wyda 9 proc. badanych; - od 201 do 300 zł wyda 18 proc. badanych; - od 301 do 500 zł wyda 24 proc. badanych; - od 501 do 1000 zł wyda 27 proc. badanych.