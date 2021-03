500 plus w dużych sieciach handlowych. Pracownicy otrzymają premie z okazji świąt

Bony w kwocie do nawet 500 złotych, a także zasilenie kart przedpłaconych - to premie, które mają otrzymać lub już otrzymali pracownicy sieci Lidl, Carrefour i Auchan w związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi. Nowy program pomocy dla rodzin pracowników ogłosiła także Biedronka.

Karty przedpłacone i bony dla pracowników

Przedstawiciele Lidl Polska poinformowali, że firma przekazała pracownikom wielkanocne bony świąteczne w kwocie do 300 zł. "Premię otrzymał każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę, bez względu na zajmowane stanowisko. Łączny koszt premii wielkanocnych dla wszystkich pracowników sieci to ponad 7 mln zł" - czytamy w komunikacie. W Lidl Polska zatrudnionych jest blisko 24 tysiące pracowników.

Kwota zasilenia jest uzależniona od wysokości dochodów i wyniesie od 380 zł do 500 zł. Jak zapewniono w komunikacie, tegoroczne zasilenie trafi do pracowników już w tym tygodniu. "Jest to realna pomoc dla prawie 800 rodzin uprawnionych pracowników, która przyda się zwłaszcza w czasie przygotowań do Świąt Wielkanocnych" - wskazała, cytowana w komunikacie, Agnieszka Sokołowska, dyrektor ds. komunikacji wewnętrznej, budowania wizerunku pracodawcy i programów wsparcia w sieci Biedronka.