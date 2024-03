Do której zrobimy dziś zakupy?

W Wielką Sobotę większość sklepów spożywczych będzie czynna do godz. 13. Niektóre placówki będę czynne dłużej - maksymalnie do 14. W przypadku sieci franczyzowych o czasie pracy decydować będą indywidualnie franczyzobiorcy.

W Wielką Sobotę większość sieci będzie czynna do godz. 13. Do godziny 13.30 otwarte będą sklepy Aldi, Biedronka i Dino. Do godz. 14 będzie można zrobić zakupy w Intermarche i Żabce, przy tym franczyzobiorcy tej ostatniej będą mogli czas pracy sklepu wydłużyć. W przypadku placówek Lewiatan o godzinach otwarcia w sobotę również decydować będą franczyzobiorcy, choć sieć rekomenduje ich zamknięcie o godz. 13.

W Wielkanoc obowiązuje to samo prawo, co w niedziele niehandlowe. W ustawie ograniczającej handel w niedziele przewidziano katalog 32 wyłączeń. Zakaz handlu nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, jeśli przychody z tej działalności stanowią co najmniej 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki. Ponadto nie obowiązuje w cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z kawą i w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. kary, a przy uporczywym naruszaniu – kara ograniczenia wolności.