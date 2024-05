Najbogatsi ludzie w Wielkiej Brytanii. Król Karol w trzeciej setce

Drugi rok z rzędu w Wielkiej Brytanii spadła liczba miliarderów, choć majątek otwierającej listę najbogatszych mieszkańców rodziny Hinduja wzrósł po poziomu, jakiego nikt wcześniej w jej historii nie osiągnął - wynika z dorocznego rankingu "The Sunday Times Rich List". Dopiero na 258. miejscu jest król Wielkiej Brytanii Karol III, którego majątek został oszacowany na 610 milionów funtów. Wyżej od niego znajduje się premier Rishi Sunak.

W rankingu "The Sunday Times Rich List" znajduje się 165 osób lub rodzin mieszkających w Wielkiej Brytanii, których majątek wynosi co najmniej miliard funtów, podczas gdy w zeszłym roku było ich 171, a w 2022 roku - 177, co było rekordem w 36-letniej historii rankingu.

Zestawienie otwiera, podobnie jak przed rokiem i dwoma laty, Gopi Hunduja wraz z rodziną, urodzony w Indiach właściciel konglomeratu przemysłowo-finansowego Hinduja Group. Jego majątek to 37,2 mld funtów - o 3,2 mld więcej niż przed rokiem, a zarazem największy majątek, jaki ktokolwiek zgromadził na sporządzanej od 1989 roku liście.

Zmiana na podium rankingu miliarderów

Na drugie miejsce awansował Len Blavatnik, urodzony w Odessie w czasach sowieckich, ale mający obecnie brytyjskie i amerykańskie obywatelstwo biznesman i filantrop, będący m.in. głównym udziałowcem w koncernie Warner Music Group (29,2 mld), a na trzecie bracia David i Simon Reuben - również urodzeni w Indiach - zajmujący się obecnie głównie nieruchomościami (prawie 25 mld).

Na czwartym i piątym są dwaj brytyjscy przedsiębiorcy - Jim Ratcliffe, założyciel i główny akcjonariusz chemicznego giganta Ineos, ostatnio znany także dzięki zakupowi ponad jednej czwartej udziałów w klubie piłkarskim Manchester United, oraz James Dyson, przedsiębiorca i wynalazca, choć w obaj zanotowali spadek w porównaniu z zeszłym rokiem zarówno, jeśli chodzi o majątek (obecnie mają odpowiednio 23,5 mld oraz 20,8 mld), jak i pozycje na liście.

Średni majątek osób z pierwszej dziesiątki listy to 21 mld funtów i jest to o prawie połowę więcej, niż wynosił średni majątek pierwszej dziesiątki pięć lat temu. Z kolei łączny majątek całej, liczącej 350 nazwisk listy "The Sunday Times Rich List" to 795,3 mld funtów - o 1,1 mld mniej niż w zeszłym roku, ale to, jak zwracają uwagę media, więcej niż wynosi roczny PKB Polski.

Król Karol daleko w tyle

Dopiero na 258. miejscu jest król Wielkiej Brytanii Karol III, którego majątek został oszacowany na 610 mln funtów. Wyżej od niego znajduje się premier Rishi Sunak, choć zawdzięcza on obecność na liście głównie majątkowi swojej żony Akshaty Murty, która jest córką indyjskiego miliardera, założyciela giganta w branży IT, firmy Infosys. Sunak i Murty zostali sklasyfikowani na 245. miejscu, a ich majątek to 651 mln funtów, co oznacza wzrost w porównaniu z zeszłym rokiem o 122 mln funtów.

Ostatnią, 165. osobą, z majątkiem wynoszącym przynajmniej miliard funtów, jest były członek zespołu The Beatles Paul McCartney. Jest on pierwszym w historii brytyjskim muzykiem, który osiągnął tę granicę. Z kolei ostatnią osobą na liście 350 najbogatszych jest brytyjski kierowca Formuły 1 Lewis Hamilton, którego majątek to 350 mln funtów.

Autorka/Autor:BC/ToL

Źródło: PAP