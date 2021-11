Praca na czarno i miliardowe straty. "Skala porównywalna z luką VAT lub CIT"

Praca na czarno - konsekwencje. Zmiany od stycznia

Praca na czarno - straty budżetu, NFZ, ZUS i samorządów

- Straty budżetu, NFZ, ZUS i samorządów z tytułu pracy na czarno czy szarej strefy to ok. 17 mld zł. To skala porównywalna z luką VAT lub CIT – powiedział wiceminister.

- Warto zauważyć, że będziemy mieli efekt synergii. Zmiany związane z Polskim Ładem sprawią, że obniży się klin podatkowy dla osób najmniej zarabiających, co sprawi, że dalsze utrzymywanie nielegalnego zatrudnienia będzie się mniej podatkowo opłacać. Do tego dochodzi przeniesienie odpowiedzialności na pracodawcę. No i jeśli teraz dojdzie do legalizacji zatrudnienia, to zniknie obowiązek zapłaty zaległego podatku, i po stronie pracodawcy, i po stronie pracownika. Teraz, w perspektywie grudnia, będziemy mieli najbardziej opłacalny moment na zalegalizowanie zatrudnienia, bo nigdy wcześniej takiej możliwości nie było – zaznaczył Jan Sarnowski.