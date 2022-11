Raty kredytów mogą wzrosnąć. WIBOR kontynuuje rajd w górę

Stawki WIBOR dalej rosną. Oznacza to, że osoby, których rata będzie aktualizowana w najbliższych dniach, mogą zobaczyć wzrosty miesięcznych opłat. Od WIBOR-u zależy wysokość oprocentowania kredytu, a tym samym wysokość płaconych rat.

WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytu. Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M, co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy.