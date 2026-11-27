Pieniądze Kto straci najwięcej na prezydenckim wecie w sprawie PIT. Wyliczenia eksperta Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Prezydent Karol Nawrocki nie podpisze ustawy, która wprowadza nowy próg podatkowy i nową stawkę Źródło wideo: X/ Kancelaria Prezydenta RP Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę zakładającą podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych, wprowadzenie kolejnego progu na poziomie 150 tysięcy złotych oraz nowej stawki podatkowej.

Piotr Juszczyk, ekspert inFakt, w komentarzu dla tvn24.pl podkreślił, że wskutek prezydenckiego weta podatnicy formalnie nie zapłacą więcej niż na obecnych zasadach.

Stracą jednak w porównaniu z rozwiązaniami, które miały wejść w życie od początku 2027 roku. Nadal będą obowiązywały dwie stawki PIT: 12 procent do 120 tysięcy złotych dochodu oraz 32 procent od nadwyżki ponad tę kwotę.

- Tracą przede wszystkim pracownicy z dochodem powyżej 120 tysięcy złotych. Według Ministerstwa Finansów obniżka objęłaby około 3,5 miliona osób, przeciętnie około 2,9 tysiąca złotych rocznie, a maksymalnie 3,6 tysiąca złotych - przekazał Piotr Juszczyk.

Największa różnica pod koniec roku

Ekspert inFakt podkreślił, że skutki weta nie będą odczuwalne równomiernie przez cały rok. Pracodawcy obliczają zaliczki na PIT na podstawie dochodu osiągniętego narastająco od początku roku. Do momentu przekroczenia progu 120 tysięcy złotych wynagrodzenie netto pozostanie więc bez zmian.

Różnica pojawi się dopiero w miesiącu, w którym pracownik wejdzie w 32-procentową stawkę podatku. W przypadku osób zarabiających od około 17,7 tysiąca do 20,2 tysiąca złotych brutto miesięcznie może to nastąpić już w sierpniu.

- Próg 120 tysięcy złotych nie zmienia się od 2022 roku, więc kolejny rok inflacji płacowej oznacza, że w stawkę 32 procent wejdą kolejne osoby, które dziś płacą jeszcze 12 procent - zaznaczył Juszczyk.

Ile nie zyskają Polacy

Z wyliczeń eksperta wynika, że pracownik otrzymujący 15 tysięcy złotych brutto miesięcznie nie skorzysta z obniżki wartej łącznie około 3,6 tysiąca złotych rocznie. Różnica byłaby odczuwalna pod koniec roku. W październiku i listopadzie wyniosłaby po około 1,4 tysiąca złotych, a w grudniu około 830 złotych.

Przy wynagrodzeniu w wysokości 20 tysięcy złotych brutto miesięcznie utracona korzyść również wyniesie około 3,6 tysiąca złotych. Około 2,5 tysiąca złotych różnicy pracownik odczuje w sierpniu, a kolejne 1,1 tysiąca złotych we wrześniu.

Osoba zarabiająca 13 tysięcy złotych brutto miesięcznie nie uzyska około 2,1 tysiąca złotych planowanej korzyści podatkowej. Przy pensji wynoszącej 12 tysięcy złotych brutto różnica sięgnie około 250 złotych. Weto nie wpłynie natomiast na rozliczenia osób zarabiających mniej niż około 11,9 tysiąca złotych brutto miesięcznie.

Juszczyk zwrócił uwagę, że utrzymywanie progu podatkowego na niezmienionym poziomie przy jednoczesnym wzroście wynagrodzeń oznacza faktyczne zwiększanie obciążeń kolejnych pracowników. Jego zdaniem rząd, przygotowując następny projekt, powinien rozważyć wprowadzenie automatycznej waloryzacji progów podatkowych.

Przedsiębiorcy zachowają ryczałt

Weto jest natomiast korzystne dla części przedsiębiorców. Nie wejdzie w życie planowane obniżenie limitu przychodów uprawniającego do korzystania z ryczałtu z 2 milionów euro do 250 tysięcy euro. Według Ministerstwa Finansów około 43 tysiące przedsiębiorców zachowa dzięki temu prawo do tej formy opodatkowania.

Na dotychczasowych zasadach pozostanie również CIT dla największych spółek. Stawka nadal będzie wynosiła 19 procent, zamiast planowanych 22 procent. Dotyczy to około 3,7 tysiąca największych podatników CIT oraz 78 podatkowych grup kapitałowych.