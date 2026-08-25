Pieniądze Słony rachunek za weta prezydenta Oprac. Paulina Karpińska |

Relacje rząd-prezydent a oceny ratingowe Polski. Konsekwencje wet Nawrockiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Paweł Supernak

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Sześć ustaw zawetowanych przez Karola Nawrockiego w pierwszym roku jego kadencji ma wartość 8,04 mld zł - podała we wtorek "Rzeczpospolita", powołując się na wyliczenia Ministerstwa Finansów.

Gazeta podkreśliła, że to skutek finansowy dla tegorocznego budżetu.

Najdroższe weta prezydenta Karola Nawrockiego

Najbardziej kosztownym wetem była ustawa o podatku od nadzwyczajnych zysków z tytułu wytwarzania niektórych paliw ciekłych i ich obrotu osiągniętych w 2026 r. "Rz" opisała, że wyliczenia resortu finansów wskazują na koszt budżetowy w wysokości 3,8 mld zł.

Na drugiej pozycji uplasowała się ustawa dotycząca podniesienia akcyzy na alkohol. To weto "uszczupliło budżet państwa o 1,8 mld zł".

Z kolei weto ustawy wprowadzającej system SENT w obrocie betonem zmniejszyło budżet o 1,2 mld zł. Na 0,9 mld zł resort finansów wyliczył skutki finansowe ustawy podwyższającej opłatę cukrową z 50 do 70 gr. Zawetowana nowelizacja ustawy o podatku od osób prawnych (CIT) kosztowała budżet 0,2 mld zł. Natomiast weto do podwyżki podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych uszczupli budżet o 0,14 mld zł.

Gazeta zaznaczyła, że na przygotowanej przez Ministerstwo Finansów liście nie znalazły się pozostałe zawetowane ustawy, ponieważ "nie spowodowały one w większości bezpośrednich skutków budżetowych".

Agencja Fitch podtrzymuje ocenę ratingową Polski

W piątek 21 sierpnia agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Ministerstwo Finansów poinformowało, że jednocześnie perspektywa ratingu pozostała negatywna.

>>> Fitch potwierdza rating Polski. Perspektywa pozostaje negatywna

Zdaniem agencji ogólny brak współpracy, a czasami wręcz antagonistyczne relacje między rządem a prezydentem, w tym liczba wetowanych przez prezydenta ustaw, ograniczają w Polsce zdolność do skutecznego wdrażania polityki gospodarczej i reform.