Pieniądze Nowy podatek. Premier ujawnił, ile może trafić do budżetu Oprac. Wiktor Knowski |

Węgry zdecydowały o wydaleniu rosyjskich dyplomatów Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Olivier Matthys/PAP/EPA

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Wcześniej w tym tygodniu rząd Węgier zaproponował podatek od dużego majątku dla osób posiadających aktywa o wartości przekraczającej 1 mld forintów (2,74 mln euro, ok. 12 mln zł), realizując tym samym obietnicę wyborczą. Podatek ma szacunkowo objąć od 15 tys. do 25 tys. osób.

Węgry chcą wprowadzić podatek od majątku

Magyar zapowiedział wcześniej, że podatek od majątku zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2027 roku, a jego stawka wyniesie 1 proc. dla aktywów powyżej 1 mld forintów oraz 1,5 proc. dla aktywów powyżej 100 mld forintów.

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Dodał, że podstawa opodatkowania obejmować będzie nieruchomości, udziały i akcje, aktywa zagraniczne oraz aktywa zarządzane przez powierników, wyceniane według wartości rynkowej.