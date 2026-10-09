Nowy podatek. Premier ujawnił, ile może trafić do budżetu
Wcześniej w tym tygodniu rząd Węgier zaproponował podatek od dużego majątku dla osób posiadających aktywa o wartości przekraczającej 1 mld forintów (2,74 mln euro, ok. 12 mln zł), realizując tym samym obietnicę wyborczą. Podatek ma szacunkowo objąć od 15 tys. do 25 tys. osób.
Węgry chcą wprowadzić podatek od majątku
Magyar zapowiedział wcześniej, że podatek od majątku zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2027 roku, a jego stawka wyniesie 1 proc. dla aktywów powyżej 1 mld forintów oraz 1,5 proc. dla aktywów powyżej 100 mld forintów.
>>> 80 procent społeczeństwa chce euro. Padły konkretne daty
Dodał, że podstawa opodatkowania obejmować będzie nieruchomości, udziały i akcje, aktywa zagraniczne oraz aktywa zarządzane przez powierników, wyceniane według wartości rynkowej.
Źródło: PAP