Wiceprezes banku centralnego Węgier: zależy nam na bezpiecznym wprowadzeniu euro

"Jest kilka sygnałów ostrzegawczych"

W jego opinii należy po pierwsze określić system kryteriów, na podstawie których będzie można odpowiednio ocenić gotowość węgierskiej gospodarki do przyjęcia euro, a po drugie opracować plan strategiczny zapewniający konkurencyjność, stały wzrost wydajności, a jednocześnie budżetowe pole manewru, aby zagwarantować zmniejszanie różnic gospodarczych między Węgrami a Europą Zachodnią po wejściu do strefy euro.

Za czynnik ryzyka, którego należy uniknąć, uznał szybki spadek realnych stóp procentowych po wprowadzeniu euro, co negatywnie zaburza równowagę bilansu rachunków bieżących. Taki był według niego przypadek krajów południa Europy. - Oprócz tego powszechnym zjawiskiem jest to, że silny impuls reformatorski trwający do momentu wprowadzenia euro przechodzi potem w stan uspokojenia. Pokazuje to przykład Słowacji, gdzie w ostatnich 10 latach zatrzymała się udana wcześniej konwergencja – powiedział.