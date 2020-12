Weekendowe utrudnienia w dostępie do konta. Banki zaplanowały przerwy techniczne

ING Bank Śląski

Utrudnienia w nocy z 5 na 6 grudnia potrwają od godz. 01:00 do godz. 03:00.

W tym czasie nie będzie można także: aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN, zamówić kart płatniczych, przypisać do telefonu kart w aplikacji Moje ING Mobile, dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay) oraz wykonywać operacji na rachunku kart kredytowych.

"Jeśli musisz zastrzec kartę – zadzwoń do nas. Zajmiemy się tym. Transakcje kartą i płatności BLIK będą działały normalnie" - podał bank.

Z kolei w nocy z 6 na 7 grudnia 2020 (z niedzieli na poniedziałek) prace serwisowe zaplanowano od godziny 23:30 do 3:30. "W tym czasie mogą występować chwilowe przerwy w realizacji transakcji wpłat w bankomatach sieci Planet Cash/ING" - czytamy w komunikacie.

BNP Paribas

Bank poinformował, że od 4 grudnia (piątek) od godz. 20:00 do 5 grudnia (sobota) do godz. 13:00 systemy bankowości internetowej i mobilnej BiznesPl@net, GOmobile Biznes oraz BNP Paribas Connect Host to Host będą niedostępne ze względu na prace serwisowe.