Emerytury i renty w górę. Ogłoszono wskaźnik waloryzacji

Szef rządu na konferencji prasowej przekazał, że emerytury i renty wzrosną o 7 proc. To oznacza, że wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2022 r. wyniesie 107 proc.

Waloryzacja rent i emerytur w 2022 roku

- W 2022 r. zastosujemy specjalny mechanizm waloryzacyjny, znacznie wyższy niż ten, do którego jesteśmy zobowiązani ustawowo. Świadczenia wzrosną od 1 marca o 7 proc. - zapowiedział szef rządu.

Jak mówił, "jest to wzrost bezprecedensowy". - Ponieważ do tego dodajemy jeszcze 13. emeryturę i kolejne kilka procent z 14. emerytury, którą wypłacimy w drugiej połowie tego roku - podkreślił szef rządu.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała na konferencji, że koszt waloryzacji w 2022 r. szacowany jest na około 18 mld zł. - Ta waloryzacja będzie inwestycją około 18 mld złotych, a więc wsparcie 13. emerytury i 14. emerytury to będzie ponad 40 mld złotych - powiedziała.

Minimalna emerytura

Od 1 marca najniższa emerytura wyniesie ponad 1200 zł - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że oznacza to wzrost wysokości najniższej emerytury o ok 60 proc. od 2015 r.

Czternasta emerytura

Waloryzacja emerytur - zasady

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia te podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5662,53 zł, co oznacza wzrost o 9,6 proc. rdr - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. GUS jeszcze w styczniu poinformował, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2021 r. wyniósł 5,1 proc.