Podwyżki dla emerytów i rencistów. Jest projekt

Emerytury i renty 2021

Zgodnie z propozycją wszystkie emerytury i renty w 2021 roku wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, z gwarantowaną kwotą podwyżki 50 zł. Najniższe emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne i renty socjalne mają być podniesione do 1250 zł, a renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – do 937,50 zł.