Emerytury i renty w górę. Jest decyzja Sejmu

Waloryzacja emerytur w 2021 roku - ile wyniosą świadczenia?

Zgodnie z uchwalonymi przepisami minimalne emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinne oraz renty socjalne mają od marca 2021 roku być podniesione do 1250 zł brutto.

Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrosną do 937,50 zł. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 37,50 zł. Z kolei w przypadku osób pobierających emeryturę częściową kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, czyli 25 zł.

Osoby pobierające przykładowo emerytury w wysokości 1500 złotych brutto (1272 zł netto) po waloryzacji "na rękę" dostaną 1319 złotych. Oznacza to podwyżkę o 47 złotych. W przypadku osób otrzymujących co miesiąc świadczenie w wysokości 2000 złotych (1681 złotych netto), emerytura zostanie podwyższona do 1744 złotych netto (wzrost o 63 złote). W sytuacji osób pobierających świadczenia wynoszące 4000 złotych (3316 zł netto) podwyżka wyniesie 126 złotych (do 3442 złotych netto).