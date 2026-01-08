Emerytury po waloryzacji. O tyle mogą wzrosnąć świadczenia w 2026 roku

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk o propozycji prezydenta w sprawie emerytur Źródło: TVN24

Na obecnym etapie nie jesteśmy jeszcze w stanie dokładnie określić wskaźnika waloryzacji emerytur i rent, ponieważ nie dysponujemy kompletnymi danymi GUS dotyczącymi inflacji oraz wynagrodzeń za 2025 r. Dane o inflacji poznamy 15 stycznia, natomiast informacje o realnym wzroście przeciętnego wynagrodzenia zostaną opublikowane 9 lutego. Dopiero po ich ogłoszeniu możliwe będzie precyzyjne wyliczenie poziomu tegorocznej waloryzacji świadczeń, która tradycyjnie zostanie przeprowadzona w marcu.

Prognoza wzrostu świadczeń

"W oparciu o dotychczasowe dane za pierwsze trzy kwartały 2025 r. i nakładając na to prognozę na czwarty kwartał., szacuję że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wzrosło o ok. 8,4 proc. Po uwzględnieniu inflacji daje to realny wzrost na poziomie 4,67 proc. Do wskaźnika waloryzacji dodajemy 20 proc. z tej wartości, czyli 0,93 pkt proc." - tłumaczy Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich.

"Ostatecznie więc szacowany przeze mnie wstępnie wskaźnik waloryzacji na 2026 r. wynosi 4,53 proc." - dodaje ekspert.

Ile wyniesie 13. i 14. emerytura w 2026 roku?

Trzynasta i czternasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenia pieniężne dla seniorów. "Trzynastka" - zagwarantowana ustawowo w 2020 roku - przysługuje wszystkim emerytom i rencistom w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca danego roku, a jej wypłata następuje zazwyczaj w kwietniu.

"W tym roku najniższa emerytura wzrośnie, zgodnie z powyższą prognozą, z 1878,91 zł do 1964,11 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że emeryci dostaną najczęściej, po potrąceniu PIT i składki zdrowotnej, 1551,64 zł netto. Kwota netto może być wyższa dla najniższych emerytur, ze względu na kwotę wolną od podatku, lub niższa dla najwyższych emerytur - jeśli przekroczony zostanie II próg podatkowy w PIT" - tłumaczy Kozłowski.

Z kolei "czternastka", wprowadzona jako stałe świadczenie w 2023 roku, również o wartości najniższej emerytury, jest dedykowana osobom o niższych dochodach. U pozostałych beneficjentów jest pomniejszana zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę" po przekroczeniu poziomu 2900 zł brutto. Świadczenie wypłacane jest we wrześniu.

