Waloryzacja rent i emerytur. Wzrost świadczeń według założeń budżetowych na 2022 rok

Waloryzacja emerytur i rent w 2022 roku

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Z danych ZUS wynika , że w grudniu 2020 roku przyznawano emeryturę 6 mln osób. Wydatki na te świadczenia wzrosły w ubiegłym roku o 12,7 mld zł do 176,4 mld zł. Przeciętna emerytura wynosiła 2505 złotych. Najwyższa emerytura w 2020 roku wynosiła 33 904 zł miesięcznie, a najniższa - 3 grosze. Z kolei wysokość minimalnej emerytury w 2021 roku to 1025 zł.

Czy waloryzacja może być wyższa?

"Waloryzacja nadal bardzo ostrożnie traktowana przez resort finansów. Patrząc na wskaźniki inflacji z ostatnich miesięcy i prognozy do końca 2022, jest to bardzo niedoszacowane. Finalnie będzie na poziomie 105,5 proc., a może i więcej. Okaże się na początku lutego, ile emeryci dostaną" - ocenił ekspert Instytutu Emerytalnego Oskar Sobolewski.

Rząd przyjął projekt budżetu na 2022 rok

Rada Ministrów podczas wtorkowego posiedzenia przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2022 rok, który teraz trafi do Sejmu. Z projektu wynika, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą ok. 481,4 mld zł, wydatki - 512,4 mld zł, co oznacza, że deficyt ma wynieść nie więcej niż 30,9 mld zł, a w relacji do PKB - 2,8 proc.