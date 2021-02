Senat chciał większego wzrostu emerytur. Jest decyzja Sejmu

Najniższa emerytura i renta wzrośnie o 50,88 zł do 1250,88 zł. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od marca wyniesie 938,16 zł (obecnie 900 zł), renta rodzinna - 1250,88 zł, a świadczenie przedemerytalne - 1262,34 zł.

Poprawka Senatu odrzucona

Senat zaproponował poprawkę do nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS, która zakłada, że waloryzacja najniższych świadczeń byłaby wyższa. Zdaniem senatorów świadczenia powinny wzrosnąć o co najmniej 70 zł, natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renta inwalidzka III grupy o nie mniej niż 52,50 zł, a emerytury częściowe – o 35 zł. W środę Sejm poprawkę Senatu odrzucił.