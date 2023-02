Co piąta para częściej niż dotąd kłóci się o pieniądze. "Trudny temat w związkach"

W "dobrych czasach" kłopot by się dogadywać w sprawach finansowych miała co druga para. Obecnie 8 proc. badanych informuje, że spierają się o wydatki i zarobki rzadziej niż przed wzrostem cen, a 21 proc. pod wpływem ich wzrostu robi to częściej. Sytuacja przybrała najgorszy obrót w związkach z największych miast, z liczbą ponad 0,5 mln mieszkańców, gdzie 4 proc. badanych deklaruje, że spory o finanse są rzadsze niż kiedyś, a 23 proc. że częstsze - wynika z badania zrealizowanego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor. Wyniki badania "Pieniądze powodem stresu dla par i singli" pokazały też, że kłótnie o pieniądze nasiliły się w domach, w których są dzieci. O częstszych sporach mówi tu 26 proc. ankietowanych, podczas gdy wśród osób bezdzietnych 18 proc. Z kolei w niemieszkających razem związkach nieformalnych nieporozumienia zdarzają się dziś częściej u 18 proc. osób.

Czas inflacji nieznacznie gorszy niż pandemii

Według autorów badania kluczowy jest fakt, że partnerzy mieszkają osobno, a nie ten, że jest to relacja niesformalizowana. Gdy bowiem wprowadzą się do wspólnego M, to częściej niż przed skokiem inflacji kłóci się tu o pieniądze 25 proc. badanych. Z kolei, mieszkające razem pary po ślubie sygnalizują, że inflacja napędza nieporozumienia częściej w co piątym przypadku (20 proc.). Natomiast w małżeństwach, które mieszkają osobno, temperatura sporów wzrosła w 44 proc. przypadków. Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak przyznał, że "pieniądze to trudny temat w związkach".