Pieniądze Wakacje składkowe za 2026 rok. Ostatnie dni na złożenie wniosku Oprac. Alicja Skiba |

Jacek Karnowski o tym, że podniesienie progu podatkowego jest "prawie tym samym", co podniesienie kwoty wolnej od podatku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Łączna kwota zwolnienia z opłacenia składek przekroczyła 4,8 mld zł. Za okres od stycznia do listopada 2026 r. jest to już ponad 1,3 mld zł - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

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Automatyczne rozpatrywanie wniosku

Zakład wyjaśnia, że mikroprzedsiębiorcy wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komornicy sądowi mogą korzystać z tej ulgi od grudnia 2024 r. Zwolnienie z opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy przysługuje za jeden miesiąc w roku.

ZUS poinformował, że wniosek o zwolnienie z opłacenia składek, który przedsiębiorca złoży w grudniu 2026 r., będzie dotyczyć zwolnienia za styczeń 2027 r., czyli będzie już ulgą przyszłego roku.

ZUS rozpatruje wnioski automatycznie, a informacje, jak rozpatrzył wniosek, zamieszcza na koncie płatnika w eZUS. Dodatkowo przedsiębiorca otrzymuje e-mail lub SMS, że pojawiła się nowa wiadomość w tej sprawie.

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Wydłużenie czasu obsługi

W niektórych przypadkach przy rozpatrywaniu wniosku ZUS musi skontaktować się z klientem, np. w celu usunięcia braków formalnych. To może wydłużyć czas obsługi wniosku. Dlatego im szybciej klient podejmie działania wskazane przez ZUS, tym szybciej otrzyma odpowiedź na wniosek.

Jeśli przedsiębiorca otrzyma częściowe zwolnienie z obowiązku opłacenia składek lub nie otrzyma ulgi, ZUS wyda w tej sprawie decyzję i przekaże ją przez eZUS. Przedsiębiorca, który nie zgadza się z decyzją, może odwołać się od niej do sądu za pośrednictwem ZUS.

Obowiązek kontroli ZUS

ZUS podkreślił, że środki przeznaczone na zwolnienie z opłacenia składek pochodzą z budżetu państwa i stanowią pomoc publiczną. ZUS ma obowiązek sprawdzić, czy przedsiębiorca, który otrzymał pomoc, spełniał wszystkie warunki jej uzyskania.