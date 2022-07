Ważne terminy w sprawie wakacji kredytowych. "Wtedy nie pobierzemy tej raty"

Ustawa dotycząca wakacji kredytowych wchodzi w życie już w tym tygodniu. Większość banków zacznie przyjmować wnioski w piątek 29 lipca. Niektórzy kredytobiorcy będą musieli się pospieszyć, inaczej przepadnie im możliwość zawieszenia sierpniowej płatności.

29 lipca wejdą w życie przepisy dotyczące ustawowych wakacji kredytowych. Rozwiązanie oznacza zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy o kredyt hipoteczny, niebędący kredytem walutowym. Konsumenci będą mogli skorzystać z tego rozwiązania łącznie przez osiem miesięcy do końca 2023 roku, po raz pierwszy już w sierpniu 2022:

- od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku – w wymiarze dwóch miesięcy,

- od dnia 1 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – w wymiarze dwóch miesięcy,

- od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Wakacje kredytowe i wnioski - zasady

Według zapewnień samych banków - złożenie wniosku o skorzystanie z wakacji kredytowych ma zająć około 1-2 minut.

We wniosku ma się znaleźć m.in. informacja o wnioskowanym okresie lub okresach zawieszenia spłaty kredytu oraz oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Co ważne, oświadczenie będzie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Według przepisów spłata kredytu ma zostać zawieszona na okres wskazany we wniosku z dniem doręczenia wniosku do banku.

Bank będzie miał wprawdzie 21 dni - od dnia doręczenia wniosku - na jego potwierdzenie, ale jednocześnie wskazano w ustawie, że "brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu".

Kredytobiorca, który zechce skorzystać z tego rozwiązania w sierpniu, będzie musiał złożyć wniosek przed lub w terminie spłaty raty kredytu. Kredytobiorcy, którzy mają wyznaczony termin spłaty zobowiązania na 1. dzień miesiąca, będą mieli więc mało czasu na złożenie wniosku. Niektóre banki dają możliwość złożenia wniosku również w dniu spłaty. Co ważne, będzie to można zrobić jedynie do określonej godziny.

Wakacje kredytowe - czy warto nadpłacić kredyt?

Główny analityk HRE Investments Bartosz Turek wskazywał w niedawnej analizie, że dla części kredytobiorców ustawowe wakacje kredytowe będą okazją do zgromadzenia środków, które będzie można przeznaczyć na nadpłatę kredytu.

"Załóżmy, że zaciągnęliśmy kredyt mieszkaniowy tuż przed epidemią, czyli na początku 2020 roku. Wtedy zadłużając się na 300 tys. złotych i 25 lat mieliśmy ratę kredytu na poziomie około 1540 złotych miesięcznie. Dziś jest to prawie 2440 złotych miesięcznie. W sumie więc korzystając z darmowych wakacji kredytowych przez 8 miesięcy moglibyśmy odroczyć konieczność zapłaty rat w łącznej wysokości około 19,5 tys. zł. Dla uproszczenia zakładamy, że w międzyczasie nie zmienią się warunki rynkowe. Co by się stało, gdybyśmy w styczniu 2024 roku przeznaczyli zaoszczędzoną kwotę na nadpłatę kredytu? Miesięczna rata przykładowego długu spadłaby o około 170 złotych" - wyjaśniał analityk HRE Investments.

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest dostępny kalkulator zmiany oprocentowania kredytu hipotecznego, na którym możemy sprawdzić, jaki skutek przyniesie nadpłata kredytu. Możemy porównać, który wariant jest bardziej opłacalny - zmniejszenie wysokości rat czy skrócenie okresu kredytowania.

Od kiedy banki będą przyjmowały wnioski o wakacje kredytowe?

Banki poinformowały już, od kiedy będą przyjmować wnioski o wakacje kredytowe. Niektóre z nich podały również szczegóły dotyczące zasad udzielania wakacji kredytowych w ich bankach.

PKO BP

Bank PKO BP będzie przyjmował wnioski od 29 lipca. Wniosek będzie można złożyć zarówno online, jak i w oddziale banku.

W komunikacie bank przypomina, że w ramach ustawowych wakacji kredytowych można zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego w udzielonego w złotych, przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

"Z zawieszenia spłaty kredytu skorzystasz, jeśli: umowa została zawarta przed 1.07.2022 r.' okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r." - czytamy.

Bank Pekao

Także w Banku Pekao wnioski będzie można składać od 29 lipca. Wniosek można złożyć zarówno w bankowości internetowej Pekao24 lub aplikacji mobilnej PeoPay, jak i w oddziale banku.

"Spłatę kredytu możesz zawiesić: w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące. W 4 kwartale kalendarzowym 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące, w 2023 r. – maksymalnie na 1 miesiąc w każdym kwartale kalendarzowym" - podaje bank.

Santander Bank Polska

Wnioski od 29 lipca będzie przyjmował także Santander Bank Polska. "Wniosek o zawieszenie raty płatnej w danym miesiącu będzie można składać najpóźniej do dnia płatności danej raty zgodnie z harmonogramem spłat kredytu" - informuje bank.

"Jeśli płatność raty kredytu przypada na 20 sierpnia, to wniosek o zawieszenie spłaty tej raty można złożyć do 20 sierpnia" - wyjaśnia bank. Wnioski o zawieszenie raty będzie można złożyć w przez internet i w oddziałach.

ING Bank Śląski

Jak informuje ING Bank Śląski, wnioski o wakacje kredytowe nie są jeszcze dostępne. "Udostępnimy go w dniu wejścia w życie ustawy, czyli najwcześniej 29 lipca 2022 roku" - podaje bank.

ING Bank Śląski wyjaśnia, że nie ma konieczności złożenia wniosku o wakacje kredytowe przed końcem lipca. "Żeby zawiesić ratę sierpniową, musisz złożyć wniosek przed dniem płatności raty w sierpniu. Przykład: Jeśli dzień płatności raty to 5 sierpnia, to masz czas na złożenie wniosku do 4 sierpnia. W dniu płatności raty nie złożysz już wniosku" - tłumaczy bank.

Bank podkreśla, że dla każdego miesiąca zawieszenia należy złożyć osobny wniosek.

Wnioski będzie można złożyć bezpłatnie za pośrednictwem serwisu Moje ING

mBank

Od 29 lipca wnioski o wakacje kredytowe będą mogli składać klienci mBanku. "Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu (ustawowe wakacje kredytowe) udostępnimy 29.07.2022 r. w godzinach przedpołudniowych. Aktualnie udostępniamy wniosek o zawieszenie spłaty kredytu tylko na bieżący kwartał" - podaje bank.

Wniosek będzie można złożyć zarówno za pomocą serwisu internetowego banku, jak i w jego placówce.

"By skutecznie zawiesić spłatę kredytu na dany miesiąc, wniosek musisz złożyć najpóźniej w dniu płatności danej raty (do godz. 19:00). Wtedy nie pobierzemy tej raty" - informuje bank.

BNP Paribas

BNP Paribas udostępni wnioski o wakacje kredytowe 29 lipca. "Jeśli data spłaty Twojej raty przypada 1 sierpnia 2022 roku, musisz złożyć wniosek o ustawowe wakacje kredytowe najpóźniej 1 sierpnia 2022 roku. Inaczej jedno zawieszenie (za sierpień) Ci przepadnie" - zaznacza bank.

Bank wyjaśnia, że "tak krótki termin wyniknął z daty podpisania przez prezydenta".

Wnioski będzie można składać w bankowości GOonline i w dowolnym oddziale BNP Paribas.

"Jeśli możemy Ci radzić, wybierz bankowość GOonline – pod koniec lipca i na początku sierpnia na pewno sporo Klientów będzie składało wnioski. Poza tym w GOonline nie musisz niczego drukować ani kserować, a potwierdzenie otrzymasz na e-mail lub tradycyjną pocztą. I możesz śledzić status wniosku" - zaleca bank.

Bank Millennium

W Banku Millennium wnioski będzie można składać od 1 sierpnia. "Jednorazowo możesz wnioskować o jeden lub dwa miesiące ustawowych wakacji kredytowych. Jeśli spełniasz warunki, wakacje rozpoczną się z dniem, w którym otrzymamy Twój wniosek" - podaje bank.

"Jeśli chcesz zawiesić spłatę, która przypada w dniu, w którym składasz wniosek, pamiętaj, aby złożyć go do godziny 19:00" - zwraca uwagę bank.

"Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego przez Millenet mogą złożyć wszyscy Klienci Banku Millennium, nawet jeśli kredyt został udzielony przez Eurobank. Wniosek dostępny jest również w naszych placówkach" - informuje bank.

Alior Bank

Alior Bank udostępni wnioski o wakacje kredytowe 29 lipca. "Wnioski o Wakacje Hipoteczne na trzeci kwartał 2022 roku przyjmujemy od 29 lipca br. Wnioski na kolejne kwartały będziemy udostępniać w terminach późniejszych" - informuje bank. Jednocześnie bank apeluje, aby złożyć wniosek o wakacje kredytowe "najpóźniej do godz. 22:00 dzień przed terminem zapadalności raty".

Wniosek można złożyć w bankowości internetowej Alior Online i w oddziale. "W ciągu 21 dni od złożenia wniosku wyślemy do Ciebie w wiadomości e-mail lub listem zwykłym potwierdzenie zawieszenia spłaty rat kredytu, zgodnie z treścią złożonego wniosku. Jeśli nie będziemy mogli zawiesić spłaty rat, bo Twój kredyt nie spełnia warunków ustawy – również poinformujemy Cię o tym" - tłumaczy bank.

Getin Bank

Wnioski od 29 lipca będzie przyjmować Getin Bank. "Pamiętaj, że na złożenie wniosku o zawieszenie spłaty w sierpniu może być mało czasu, w sytuacji gdy termin płatności tej raty przypada na początku miesiąca" - czytamy w komunikacie banku.

"Zadbaj o to, żeby mieć możliwość złożenia wniosku przez bankowość internetową i już dziś sprawdź czy masz dostęp do bankowości internetowej lub czy Twoje dostępy są aktualne. Unikniesz w ten sposób kolejek w placówkach oraz ułatwisz sobie proces składania wniosku o zawieszenie spłaty kredytu teraz i w przyszłości" - zaleca bank.

"Pamiętaj, aby wiosek złożyć przed terminem płatności raty. Zawieszamy tylko przyszłe raty, których termin płatności jeszcze nie nadszedł" - podkreśla bank.

Bank BPS

Bank BPS udostępni wnioski 29 lipca. Będzie można je składać zarówno przez internet, jak i w oddziałach banku.

"Spłatę kredytu hipotecznego można zawiesić: po dwa miesiące w trzecim i czwartym kwartale 2022 roku, po jednym miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 roku" - przypomina bank.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mp/dap

Źródło: TVN24 Biznes