Dwa duże banki podały, od kiedy udostępnią wnioski o wakacje kredytowe

Psujemy sobie bardzo opinię na świecie, ponieważ świat mówi, że Polacy zatrzymali zboże, która powinna zjeść Afryka Północna - oceniła w "Faktach po Faktach" w TVN24 Joanna Solska z tygodnika "Polityka". Polska stara się pomóc Ukrainie w transporcie zboża do krajów trzecich. - To była dość duża szansa dla polskiej logistyki, dla polskich portów, żebyśmy mogli to zboże przez polskie porty eksportować do innych krajów - mówił z kolei Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Jego zdaniem częściowo to się udało, ale eksport nadal jest zbyt mały.