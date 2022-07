Glapiński o wakacjach kredytowych. "Działają w innym kierunku niż nasze zacieśnianie"

Sejm w czwartek poparł większość poprawek Senatu do ustawy dotyczącej wakacji kredytowych i zwiększenia o 1,4 mld zł środków na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta, a ma wejść w życie od 1 sierpnia 2022 roku.

"To osłabia działanie podwyższania stóp procentowych"

Stopy procentowe w górę

RPP podczas czwartkowego posiedzenia podniosła stopy procentowe o 50 punktów bazowych . Główna, referencyjna stopa procentowa idzie w górę do poziomu 6,50 procent. To najwyższy poziom od sierpnia 2004 roku.

- Zbliżamy się do końca cyklu, choć niekoniecznie go jeszcze osiągnęliśmy. Zbliżamy się do końca, ale być może to nie jest jeszcze ten najwyższy punkt. Zastrzegamy, że ta ocena może się zmienić. (...) Jeżeli inflacja będzie uporczywie dalej rosła, będziemy podwyższać stopy. Jeśli (inflacja) ustabilizuje się w wakacje, będzie maleć, nie będziemy tego robić - zapowiedział podczas konferencji prezes NBP.