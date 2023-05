Czy wakacje kredytowe zostaną przedłużone? Premier odpowiada

czytaj dalej

500 plus ma się zmienić w 800 plus. Pierwsza waloryzacja świadczenia z programu Rodzina 500 plus od siedmiu lat powoduje, że wartość 500 plus znów będzie na podobnym poziomie co w 2016 roku - wskazał ekonomista Rafał Mundry. W jego ocenie należałoby jednak wpisać stały mechanizm waloryzacji 500 plus, by politycy nie mogli nim straszyć i licytować się przed wyborami. Dr Edyta Wojtyla, ekonomistka z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu powiedziała, że wprowadzenie 800 plus "na pewno pobudzi inflację, a nie zahamuje".