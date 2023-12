Projekt w sprawie wakacji kredytowych wycofany. Marszałek Hołownia wyjaśnia

Posłowie Polski 2050-Trzeciej Drogi we wtorek wycofali projekt ustawy zakładający przedłużenie obowiązywania wakacji kredytowych. - Podjęliśmy decyzję, że tego typu rzeczy, o tej wadze, będzie już procedował przyszły rząd w ramach projektów rządowych i to jest słuszna decyzja dla pewnego porządku, który musimy zaprowadzić w tym trudnym, przejściowym momencie. Tak po prostu będzie lepiej dla tego projektu - powiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Podkreślał przy tym, że "nikt nie będzie niczego opóźniał, bo decyzja w sprawie wakacji kredytowych musi być".

Pod koniec lipca 2022 roku weszła w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadzająca wakacje kredytowe. Przepisy umożliwiały zawieszenie spłaty raty złotowego kredytu hipotecznego. Zawieszone raty przechodziły na koniec okresu spłaty, tym samym wydłużając okres kredytowania.

Ustawowe wakacje kredytowe miały obowiązywać do końca tego roku. Do Sejmu trafił projekt posłów Polski 2050-Trzeciej Drogi, który zakładał przedłużenie rozwiązania na kolejny rok. Zgodnie z propozycją, w 2024 roku wakacje kredytowe miały przysługiwać, jeżeli wydatki kredytobiorcy związane z obsługą miesięcznych rat kredytu mieszkaniowego przekraczają 40 proc. średniego miesięcznego dochodu.

W uzasadnieniu wskazywano, że tak jak dotychczas na wniosek kredytobiorcy będzie możliwe zawieszenie w ciągu roku czterech rat (raz na kwartał) kredytu hipotecznego wziętego na zakup mieszkania.

We wtorek posłowie Polski 2050-Trzeciej Drogi wycofali swój projekt. Na stronie Sejmu opublikowano pismo w tej sprawie, podpisane przez posła Rafała Kasprzyka. O tę sprawę był pytany podczas wtorkowej konferencji prasowej marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia o wakacjach kredytowych

- Z tego, co dzisiaj dowiedziałem się od szefów klubów, zapadła decyzja co do merytoryki zgodna z tym, o czym mówiliśmy przy ustawie wiatrakowej, to znaczy zostawiamy te rzeczy do dyspozycji i decyzji przyszłego rządu - powiedział marszałek Sejmu.

- Rząd będzie w Polsce za niespełna tydzień, taki, który będzie umocowany z większością (parlamentarną - red.). Naprawdę dzisiaj jest ten moment, kiedy Sejm powinien powiedzieć: "słuchajcie, ten tydzień możemy poczekać i niech rząd odpowiedzialnie tę decyzję podejmie". Taka jest decyzje przewodniczących klubów, rozumiem, że to w tym trybie przebiega - dodał Hołownia.

Marszałek zapewnił, "nikt nie będzie niczego opóźniał, bo decyzja w sprawie wakacji kredytowych musi być". - Natomiast uważam, że to jest odpowiedzialne, że rząd weźmie za to odpowiedzialność jako za swój projekt i przedstawi to izbie jako rozwiązanie, które nie zostało po tamtym rządzie, tylko to, które ten rząd chce wdrożyć - tłumaczył.

Co z projektem rządu PiS?

W Sejmie jest też projekt rządu PiS w sprawie przedłużenia wakacji kredytowych. Marszałek Hołownia był pytany, co z tym projektem, czy będzie rozpatrywany.

Jak podkreślał, "dzisiaj decyzja jest w rękach komisji (finansów publicznych - red.)". - Te projekty ona może scalić, może procedować ten projekt, może wstrzymać się do momentu, kiedy wpłynie projekt rządowy. My jesteśmy jako Sejm i jako marszałek Sejmu, w tej chwili zależni od stanowiska komisji, ja go jeszcze nie znam, więc jak komisja finansów w tej sprawie się wypowie, będziemy mieli w tej sprawie jasność, to wtedy będę mógł powiedzieć: "będzie ten punkt jutro na porządku obrad, bo jutro był wstępnie planowany, albo też nie będzie" - wyjaśniał.

- Mam nadzieję, że do wieczornego prezydium będziemy bogatsi o tę wiedzę ze strony komisji, co zamierza zrobić - podkreślił Szymon Hołownia.

Jak wskazywał, obecnie oba projekty są w komisji - projekt rządowy i projekt poselski, "który teraz będzie wycofywany ze względu na pewną logiczną spójność naszego zachowania, jako nowej koalicji". - Chcemy i taką decyzję podjęliśmy, żeby to były projekty, które już będzie załatwiał nowy rząd, skoro on będzie za tydzień i będzie ponosił za nie odpowiedzialność - powtórzył.

Marszałek zapewniał, że Sejm "da radę bez problemu" do końca roku zająć się ewentualnym nowym projektem w sprawie wakacji kredytowych. - Senat też da radę bez problemu. Rozumiem, że pan prezydent (Andrzej Duda - red.) nie będzie czekał do ostatniego dnia do wieczora, bo to jest ważna dla Polaków sprawa - podkreślił Szymon Hołownia.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/ToL

Źródło: TVN24 Biznes