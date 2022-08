Wakacje kredytowe. PKO BP podaje najnowsze dane

Wakacje kredytowe

Na czym polegają wakacje kredytowe?

Od kiedy i przez ile miesięcy?

Czy warto?

"Czasy są ciężkie, więc warto posiadać tzw. poduszkę finansową, czyli oszczędności, z których można skorzystać w trudnej sytuacji. Jeśli już ją posiadamy, to warto zastanowić się, czy jest ona wystarczająco wysoka. Gdy mamy już odpowiednie zabezpieczenie tego typu, to dodatkowe pieniądze warto przeznaczyć na nadpłatę kredytu. To zmniejszy odsetki, które są teraz bardzo wysokie. Oprocentowanie kredytów hipotecznych często bowiem przekracza 9 proc." - wyjaśnił.

Ekspert podał przykład kredytu na 300 tys. zł na 25 lat udzielonego we wrześniu 2021 r. "Jego rata przy obecnym poziomie stawki WIBOR 3M (ok. 7 proc.) wynosi 2 677 zł. W tej kwocie aż 2 420 zł stanowią odsetki, a tylko 257 zł kapitał. To ile zyskamy na nadpłacie kredytu zależy od dwóch rzeczy – jaką kwotę nadpłacimy oraz jaki jeszcze pozostał okres do spłaty. Korzyść jest tym wyższa, im wyższa jest nadpłata oraz im dłuższy okres pozostał do pełnej spłaty zadłużenia. Załóżmy, że oprocentowanie wspomnianego wyżej kredytu wynosi 9,88 proc. Z kolei suma ośmiu rat to 24 5146 zł. Nadpłata takiej kwoty obniży odsetki o ok. 2 116 zł rocznie. W przypadku naszego przykładowego kredytu, po zakończeniu wakacji kredytowych, do końca okresu spłaty pozostaną jeszcze 22 lata. Teoretyczna suma korzyści z nadpłaty kwoty ośmiu rat może więc wynieść ok. 46 550 zł" - wyliczył analityk.