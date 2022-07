Wakacje kredytowe. Od kiedy może ruszyć składanie wniosków w bankach?

- od dnia 1 sierpnia 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku – w wymiarze dwóch miesięcy,

- od dnia 1 października 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku – w wymiarze dwóch miesięcy,

- od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu będzie przysługiwało kredytobiorcy w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Z tego rozwiązania nie będą mogli skorzystać posiadacze kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż waluta polska.

Ustawowe wakacje kredytowe będą miały zastosowanie do umów o kredyt hipoteczny zawartych przed 1 lipca br., "jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty".

Wakacje kredytowe - od kiedy będzie można składać wnioski?

"Bank Millennium będzie gotowy do przyjmowania wniosków zgodnie z zapisami ustawy tak, aby z rozwiązań skorzystali klienci, których rata przypada od 1 sierpnia 2022" - zapewnił Krzysztof Kurek. Szczegółowe informacje w tej sprawie bank ma dodatkowo udostępnić na specjalnie przygotowanej stronie internetowej.

Bank BNP Paribas poinformował nas, że prace są bardzo zaawansowane. "Bank BNP Paribas od początku ogłoszenia projektu rządowego przygotowuje się do przyjmowania wniosków w sprawie wakacji kredytowych. Prace są bardzo zaawansowane mimo braku formalnej wersji ustawy w Dzienniku Ustaw" - wskazał Marcin Grabiszewski, Product Owner w Banku BNP Paribas.

W odpowiedzi na pytanie o moment przyjmowania wniosków, przedstawiciel BNP Paribas wskazał, ze "klienci będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych od momentu wejścia w życie Ustawy, czyli 14 dni od podpisu Prezydenta i opublikowania w Dzienniku Ustaw". "Również kredytobiorcy spłacający raty na początku miesiąca będą w stanie skorzystać z wakacji kredytowych w sierpniu – w GOonline złożenie wniosku zajmie ok. 1-2 minut" - dodał Marcin Grabiszewski.

O kwestię ustawowych wakacji kredytowych była pytana podczas wtorkowego briefingu prasowego prezes zarządu PKO BP Iwona Duda. - Przygotowujemy się do tego już od pewnego czasu, analizując w jakim stopniu będzie to dotykać nasze portfele kredytowe. Tutaj mamy określone symulacje, tak że jesteśmy na to przygotowani - zapewniła Duda. Prezes PKO BP nie podała więcej szczegółów.