Maleje liczba wniosków o wakacje kredytowe

Powołując się na dotychczasowe statystyki, Pietraszkiewicz powiedział, że jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, to w pierwszym miesiącu złożyły one ok. 634 tys. wniosków na ok. 18 mld zł. Z kolei jeśli chodzi o przedsiębiorców, to wpłynęło wniosków ok. 80 tys. na ponad 24 mld zł. - W sumie, dzięki przesunięciu spłaty rat kredytowych, nasi klienci uzyskali ponad 42 mld zł płynności finansowej - powiedział.