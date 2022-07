Lekką ręką rząd podejmuje decyzję, która go nie dotyczy, tylko banków i ich zarządów. I nikt nie wie, ile to może kosztować - tak o wakacjach kredytowych mówił w "Faktach po Faktach" Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący rady dyrektorów w EY Poland, były premier i były prezes Banku Pekao.

- To jest klasyka złej polityki. Kosztem sektora bankowego rząd chce pokazać, że kocha wszystkich Polaków. I wszystkim Polakom teraz przyniesie ulgę, bo mamy trudniejszą sytuację. Czyli rząd wie lepiej i rząd daje wszystkim, ponieważ rząd za to nie płaci - stwierdził Bielecki.

Dodał też: - Daję, bo nie moje, więc będę rozdawał, ale sam określę zasady. To jest niezwykle kontrowersyjne, bo w bankach wiedzą, z jakim klientem należy się ułożyć. Banki potrafią wydłużyć okres finansowania, wiedzą, jaka jest sytuacja i ryzyko.

Zdaniem Jana Krzysztofa Bieleckiego "jest prawdopodobne, że znowu będzie nieprzyjemnie". Były premier mówił, że "nikt nie wie, ile to może kosztować". - W zależności od tego, ile osób z tego skorzysta, to może to być kilka miliardów złotych, może być kilkanaście, a może być ponad dwadzieścia. O ogromnych pieniądzach tak się lekko decyduje - stwierdził.