Co dalej z wakacjami kredytowymi? Wszystko, co trzeba wiedzieć

Pod koniec lipca 2022 roku weszła w życie ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom wprowadzająca wakacje kredytowe . Jest to możliwość zawieszenia spłaty raty złotowego kredytu hipotecznego. W tym roku można skorzystać z tego rozwiązania jeszcze przez maksymalnie 1 miesiąc, w przypadku jednej raty w czwartym kwartale.

Ustawowe wakacje kredytowe miały obowiązywać do końca tego roku. Rząd PiS pod koniec października przyjął jednak projekt ustawy, który zakłada przedłużenie wakacji kredytowych na 2024 rok. W ostatni piątek rządowy projekt wpłynął do Sejmu. Jak czytamy na stronie izby niższej, projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu.