Rząd we wtorek zdecyduje o pomocy dla kredytobiorców. Na stole też dodatkowe pieniądze dla emerytów

Rząd we wtorek ma się zająć projektem ustawy o pomocy kredytobiorcom. Propozycje przewidują wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku oraz wzrost środków w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Ponadto rząd ma zdecydować o projekcie ustawy o tak zwanej czternastej emeryturze, która ma być wypłacona również w 2022 roku.

Pomoc dla kredytobiorców

Wakacje kredytowe oznaczają zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy o kredyt hipoteczny, niebędący kredytem walutowym. Co ważne, okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania, dlatego okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, będą ulegały stosownemu przedłużeniu.

Na razie nie jest znany ostateczny kształt projektu ustawy po konsultacjach społecznych. Zgodnie z pierwotnym projektem - jak wyjaśniali autorzy projektu - w przypadku, w którym kredytobiorca posiada kilka kredytów hipotecznych z danym kredytodawcą, będzie mógł skorzystać z zawieszenia w stosunku do umowy wybranej przez siebie.

Czternasta emerytura

Zgodnie z założeniami projektu, świadczenie ma przysługiwać osobom, które nie miały zawieszonego prawa do świadczenia podstawowego na dzień 31 lipca 2022 roku oraz wysokość tego świadczenia nie przekracza kwoty 4188,44 zł.

Jak wynika założeń, jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego ustalonego w powyższy sposób będzie niższa niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane, gdyż w projekcie ustawy znajdzie się zapis, by kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego wynosiła co najmniej 50 zł.