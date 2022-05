Wakacje kredytowe coraz bliżej. Rząd przyjął projekt ustawy

Wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku, przygotowanie zamiennika dla wskaźnika WIBOR oraz wzrost środków w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To rozwiązania przygotowane przez rząd, które mają wesprzeć posiadaczy złotowych kredytów hipotecznych. Rada Ministrów we wtorek przyjęła projekt ustawy w tej sprawie.

Teraz proponowane rozwiązania trafią do prac w Sejmie.

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe oznaczają zawieszenie obowiązku dokonywania płatności, do których kredytobiorca zobowiązany jest na podstawie zawartej umowy o kredyt hipoteczny, niebędący kredytem walutowym. Co ważne, okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania, dlatego okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu, będą ulegały stosownemu przedłużeniu.

Na razie nie jest znany ostateczny kształt projektu ustawy po konsultacjach społecznych, które zakończyły się w piątek. Zgodnie z pierwotnym projektem - jak wyjaśniali autorzy projektu - w przypadku, w którym kredytobiorca posiada kilka kredytów hipotecznych z danym kredytodawcą, będzie mógł skorzystać z zawieszenia w stosunku do umowy wybranej przez siebie.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Nowy wskaźnik zamiast WIBOR-u

WIBOR wraz z marżą banku są składowymi oprocentowania kredytów. Część banków stosuje stawkę WIBOR 3M (trzymiesięczny), co oznacza aktualizację oprocentowania kredytu hipotecznego co trzy miesiące, licząc od momentu uruchomienia kredytu. W przypadku WIBOR 6M (sześciomiesięczny) oprocentowanie jest aktualizowane co sześć miesięcy. Powyższe stawki zawierają w sobie prawdopodobne podwyżki lub obniżki stóp, które mogą się pojawić w tym okresie.