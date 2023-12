Awantura o wakacje kredytowe. "To niepoważna sytuacja"

Sprawa przedłużenia wakacji kredytowych budzi duże emocje. Projektami w tej sprawie miała się zająć we wtorek sejmowa Komisja Finansów Publicznych, jednak posiedzenie zostało odwołane. Taka decyzja oburzyła posła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budę. W związku z tym w Sejmie doszło do gorącej wymiany zdań między byłym ministrem rozwoju i technologii oraz Januszem Cichoniem z Koalicji Obywatelskiej.

We wtorek około godziny 18.30 rozpoczęło się wspólne posiedzenie sejmowych Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Finansów Publicznych. Porządek posiedzenia przewidywał pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

- Chciałem złożyć wniosek o uzupełnienie porządku dzisiejszych obrad połączonych komisji, a to z tego powodu, że o 17 miała się odbyć komisja finansów, mieliśmy procedować projekt ustawy o wakacjach kredytowych. Z nieznanych nam powodów pan przewodniczący tę komisję odwołał. Co więcej, jeden z projektów, poselski (...) został wycofany, niemniej jest cały czas bardzo dobry projekt rządowy - mówił były minister rozwoju i technologii.

Gorąco wokół wakacji kredytowych

- Ten projekt rządowy (Prawa i Sprawiedliwości - red.) jest gotowy do procedowania i jeżeli chcemy, żeby wakacje kredytowe zaczęły obowiązywać od 1 stycznia (2024 roku - red.), a 70 procent kredytobiorców ma ratę płatną do 10 stycznia, to natychmiast musimy przystąpić do prac nad tym projektem - podkreślał Buda. - Rozumiem, że państwa projekt był bublem. Zgadzam się z tym, dobrze, że został wycofany, natomiast musimy procedować nad dobrym projektem, a taki projekt jest (...) - dodał.