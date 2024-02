Co dalej z wakacjami kredytowymi? Nowy pomysł banków

Banki zgłaszają swój pomysł

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to mechanizm zapewniający pomoc dla kredytobiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej i są zobowiązani do spłaty rat kredytu mieszkaniowego. Wsparcie wypłacane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, przy czym indywidualnie ustalana kwota wsparcia nie może być wyższa niż 2 tys. zł miesięcznie.

W ocenie prezesa ZBP wakacje kredytowe to złe rozwiązanie, "wysoce szkodliwe dla moralności płatniczej Polaków" i "wpisuje się w politykę masowego rozdawnictwa kosztem niektórych branż". Jednocześnie Białek stwierdził, że to Fundusz Wsparcia Kredytobiorców powinien być głównym źródeł pomocy dla osób, które mają problemy z obsługą rat kredytu i dodał, że tylko 14 proc. osób, które skorzystały z wakacji kredytowych, rzeczywiście potrzebowało pomocy.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości o wpływie sektora bankowego

Zaznaczył, że koszt wakacji kredytowych ponoszą wyłącznie banki. Dodał, że dotychczasowy koszt wakacji kredytowych - za lata 2022-2023 - wyniósł około 15 mld zł. - Teraz projekt rządowy jest skromniejszy. Według naszych szacunków będzie dotyczył zaledwie jednej piątej kredytobiorców i ma kosztować 2,5 miliarda złotych, a mimo to banki doprowadziły do tego, że to przedsięwzięcie jest zablokowane - powiedział Kuźmiuk. Dodał, że stało się to w sytuacji, gdy zysk netto sektora bankowego od stycznia do listopada 2023 roku wyniósł 27 mld zł.