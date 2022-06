Ustawowe wakacje kredytowe. Jest decyzja Senatu

Wakacje kredytowe w 2022 i 2023 roku oraz zwiększenie wpłat przez banki do Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To rozwiązania, które znalazły się w ustawie, którą w czwartek przegłosowano w Senacie. Do przepisów wprowadzono kilka poprawek.

Wakacje kredytowe

Zgodnie z przepisami przegłosowanymi przez Sejm przesłanką do skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych ma być jeden złotowy kredyt hipoteczny na własny cel mieszkaniowy. "Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje konsumentowi tylko w stosunku do jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych" - czytamy w ustawie.

Ustawa budzi kontrowersje ze względu na kształt zapisanych w niej wakacji kredytowych. Związek Banków Polskich w opinii do rządowego projektu ustawy napisał pod koniec maja, że "(…) zasadniczo otwarta formuła przystąpienia do wakacji kredytowych stanowi zagrożenie dla stabilności sektora bankowego, która będzie także osłabiać działania polityki monetarnej NBP i decyzji Rady Polityki Pieniężnej". "Umożliwi również nieuzasadniony transfer środków finansowych do deponentów do zamożnych kredytobiorców, którzy żadnego wsparcia nie potrzebują" - wskazano.