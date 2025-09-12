Polacy zostali zapytani, które grupy zawodowe ich zdaniem zarabiają za mało. Podium zajęli kolejno nauczyciele, pielęgniarki i rolnicy - wynika z badania pracowni Opinia24.

Ośrodek Opinia24 zbadał, które zawody postrzegane są jako te ze zbyt niskimi zarobkami. Z badania wynika, że "ponad jedna czwarta Polaków (28 proc.) wskazuje nauczycieli, a co piąty badany (21 proc.) pielęgniarki jako grupy zarabiające dziś za mało" - czytamy.

Trzecie miejsce zajęli rolnicy. Ich zarobki jako zbyt niskie postrzega 14 proc. zbadanych Polaków.

Grupy zawodowe zarabiające za mało

Czwarte miejsce zajęli lekarze. 12 proc. Polaków uważa, że ich zarobki są za niskie.

Kolejne pozycje to: policjanci (11 proc.), górnicy (10 proc.), pracownicy fizyczni (7 proc.), sprzedawcy (4 proc.), strażacy (2 proc.) i służby mundurowe ogółem (2 proc.).

Natomiast wynik na poziomie 1 proc. uzyskały zawody takie jak: pracownicy budowlani, żołnierze, kierowcy, personel sprzątający, urzędniczy/pracownicy administracji, kucharze i służba zdrowia.

Zróżnicowanie społeczne

Jak wyjaśnili autorzy badania, na nauczycieli częściej wskazywały osoby z wykształceniem wyższym (42 proc.), mieszkańcy największych miast (36 proc.), osoby o wyższych dochodach (35 proc.), a także wyborcy Koalicji Obywatelskiej.

Z kolei najmłodsi badani - od 18. do 24. roku życia, częściej wskazywali na lekarzy (27 proc.), górników (22 proc.) i rolników (21 proc.).

Natomiast najwięcej wyborców Prawa i Sprawiedliwości uważa, że to rolnicy zarabiają za mało. Odpowiedziało tak 21 proc.

O badaniu

Badanie przeprowadzono od 1 do 3 września 2025 roku. W jego trakcie wzięto pod uwagę odpowiedzialność, uciążliwość i trud.

Autorka/Autor:pkarp/ams

Źródło: tvn24.pl