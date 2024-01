Umowy z klientami pod lupą. Duży operator z zarzutami

Klauzule inflacyjne w umowach

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował wcześniej w środę, że Prezes UOKiK zakwestionował postanowienia dotyczące jednostronnych zmian umów operatora komórkowego Vectra z klientami, uznając, że firma przyznała sobie uprawnienia do jednostronnych zmian umów, jak wprowadzenia podwyżek, jak i nowych, dotychczas nieprzewidzianych, opłat. W ocenie Urzędu stosowane przez spółkę postanowienia są niejednoznaczne i nieczytelne dla konsumentów. Vectra nie precyzuje w sposób dostateczny zakresu możliwych zmian i sytuacji, w których może do nich dojść, uniemożliwiając weryfikację kryteriów swoich działań. Co więcej, sposób redakcji i organizacji tekstu utrudnia konsumentom zapoznanie się z podstawowymi warunkami umowy i podjęcie świadomej decyzji o wyborze usług tego operatora - wskazał Urząd.

Stanowisko Vectry

Klienci skarżyli się na podnoszenie opłat

Jak poinformował UOKiK, do urzędu wpłynęły liczne skargi związane z praktykami operatora, odkąd w listopadzie 2022 r. wprowadził on do umów z konsumentami klauzule upoważniające do zmian wysokości opłat za usługi telekomunikacyjne w zależności od sytuacji gospodarczej. Po analizie materiałów prezes UOKiK postawił spółce zarzuty stosowania niedozwolonych postanowień. Według urzędu przesłanki upoważniające do modyfikacji kontraktu zawierają ogólne sformułowania i otwarte katalogi okoliczności. W ocenie UOKiK uprawnienia do zmiany cen, które Vectra przewidziała w przypadku zmian wysokości wskaźnika inflacji może skutkować przerzuceniem na konsumentów całej odpowiedzialności za zmieniającą się sytuację gospodarczą.