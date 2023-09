Podwyżka cen u dużego operatora. "Zostaliśmy zmuszeni do podjęcia trudnej decyzji"

czytaj dalej

Po to budujemy CPK, żeby tutaj lądowały samoloty i żeby wszystkie związane z tym dochody szły do polskich przedsiębiorców i do budżetu – powiedział w czwartek Andrzej Duda. Prezydent przekonywał, że ta inwestycja jest Polsce potrzebna, ale jednocześnie stwierdził, że jest wielu, którzy chcą ją zablokować.