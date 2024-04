Wyższa stawka VAT na żywność od poniedziałku

Koniec zerowego VAT-u na niektóre produkty żywnościowe stał się faktem. Od poniedziałku powróciła pięcioprocentowa stawka podatku, co oznacza, że w sklepach może być drożej.

Wraz z końcem marca wygasła obniżona do 0 proc. stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była pięcioprocentową stawką podatku. Zerowa stawka dotyczyła podstawowych produktów spożywczych: owoców, warzyw, mięsa, nabiału i produktów ze zbóż. Rozwiązanie, wprowadzone w związku z wysoką inflacją, obowiązywało od 1 lutego 2022 roku.

Pierwotnie rozporządzenie w tej sprawie miało wygasnąć wraz z końcem 2023 roku. Dwutygodniowy minister finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego podpisał jednak rozporządzenie przedłużające to rozwiązanie na kolejne trzy miesiące, do końca marca 2024 roku.

określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

Choć od poniedziałku zniesiono tymczasową obniżkę podatku na niektóre produkty żywnościowe, to największe sieci handlowe w Polsce w ostatnich dniach zapowiadały, że setki produktów będzie nadal oferowanych w cenach na poziomie sprzed podwyżki VAT. W Poniedziałek Wielkanocny większe sklepy pozostają jednak zamknięte. O tym, czy zapowiedzi znajdą potwierdzenie w rzeczywistości przekonamy się zatem we wtorek, kiedy sklepy będą otwarte w standardowych godzinach.

Inflacja w Polsce w celu

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego inflacja w marcu 2024 roku wyniosła 1,9 proc., licząc rok do roku. To najniższy poziom od marca 2019 roku, wówczas ceny rosły o 1,7 proc. rok do roku. Dla porównania w lutym inflacja wyniosła 2,8 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku.