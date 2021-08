Zmiany w ustawie VAT. Rząd przyjął projekt wprowadzający e-faktury

Projekt zmian do ustawy VAT, wdrażającej Krajowy System e-Faktur, został przyjęty przez Radę Ministrów. W 2023 roku korzystanie z e-faktury stanie się obligatoryjne - podało Ministerstwo Finansów. Teraz przepisy trafią do prac w Sejmie.

Krajowy System e-Faktur - co to jest?

"Wdrożenie e-faktur to kolejny przykład cyfryzacji usług fiskusa. Przyniesie dwa bardzo pozytywne skutki dla polskiej gospodarki. Po pierwsze znacznie ułatwi rozliczanie obrotu pomiędzy przedsiębiorcami. Po drugie, przyspieszy wykrywanie prób wyłudzenia podatku, a przez to zwiększy bezpieczeństwo uczciwych firm i posłuży dalszemu zmniejszeniu luki VAT" – powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister finansów Jan Sarnowski.

E-faktura "to wiele korzyści dla biznesu"

Ministerstwo wskazało w komunikacie, że skorzystanie z e-faktury przyspieszy zwrot VAT o jedną trzecią, a więc termin zwrotu skróci się o 20 dni, z 60 na 40. "Faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów" – dodał resort. Ponadto MF podało, że korzystający z e-faktur będą mieli pewność, że trafi ona do kontrahenta, a dzięki standaryzacji dokumenty te będą łatwiejsze w użyciu i łatwiejsze będzie wzajemne rozliczenie oraz księgowanie faktur w systemach finansowo księgowych.

E-faktury mają także zmniejszyć obowiązki przedsiębiorców – przede wszystkim podatnicy nie będą musieli przechowywać takich faktur, bo będą one w KSeF przez 10 lat. Poza tym podatnik wystawiający faktury w nowym systemie nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te będą dostępne dla organów podatkowych w KSeF, a zatem ich dodatkowe przesyłanie nie miałoby uzasadnienia.

”E-faktura to wiele korzyści dla biznesu. To nie tylko szybszy zwrot VAT, ale także postulowane przez przedsiębiorców przyspieszenie i standaryzacja procesu fakturowania. Ponadto to likwidacja wielu obowiązków podatkowych, w tym zwłaszcza konieczności przechowywania faktur przez podatnika i udostępniania ich podczas kontroli, czy przesyłania na żądanie organów struktury JPK_FA" – dodał wiceminister Jan Sarnowski.