Zapowiadał ją Kaczyński, ustawa nigdy nie weszła w życie. Tusk: to jest dobry moment

Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, zapowiedział złożenie projektu w sprawie ujawnienia majątków współmałżonków polityków. - Mam nadzieję, że tutaj będzie można liczyć na solidarność wszystkich ugrupowań - powiedział Tusk we wtorek. Do zapowiadanego projektu odnieśli się posłowie Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel i Artur Soboń.

Donald Tusk o ujawnieniu majątku współmałżonków polityków

W ocenie lidera PO "przetnie to spekulacje i tak naprawdę jest w interesie wszystkich polityków, o których generalnie (...) nie tylko w Polsce myśli się, że za dużo zarabiają, albo nie wiadomo, skąd mają pieniądze". - To jest chyba dobry moment, żebyśmy sobie powiedzieli uczciwie w tej izbie, że w interesie reputacji klasy politycznej jest to, abyśmy jak najszybciej przyjęli tę ustawę - podkreślił.

Projekt PiS, postawa prezydenta i decyzja Trybunału

O zapowiadaną przez Donalda Tuska ustawę był pytany w rozmowie z TVN24 Radosław Fogiel , poseł PiS. - My w poprzedniej kadencji przyjęliśmy ustawę obligującą do jawności oświadczeń majątkowych współmałżonków osób pełniących wysokie stanowiska państwowe - stwierdził parlamentarzysta.

Pod koniec sierpnia 2019 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt, który zobowiązywał małżonków i dzieci polityków - m.in. premiera, ministrów i posłów - do ujawnienia oświadczeń majątkowych. "Ustawa była wprost pisana pod Morawieckich - po ujawnionej przez media skali majątku premiera i jego żony" - przypomniał w niedawnej publikacji dziennik "Rzeczpospolita" .

Sejm uchwalił ustawę o jawności majątków rodzin polityków we wrześniu 2019 roku, a Senat nie wniósł poprawek, ustawa trafiła więc na biurko prezydenta. Andrzej Duda zdecydował jednak o przesłaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego kierowanego przez Julię Przyłębską. TK uznał zaproponowane rozwiązanie za niezgodne z konstytucją.

- Co do decyzji pana prezydenta, to jest to oczywiście jego kompetencja konstytucyjna, (...), uzasadnił to dość rzeczowo. Teraz, jeżeli ktoś złoży taki projekt, to będziemy mu się przyglądać, będziemy decydować jako klub - wyjaśnił Fogiel.