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Seniorzy zyskują, młodzi tracą. Majątkowa przepaść rośnie

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usa, ludzie, ulica
Rosja i USA porozumiały się w sprawie dostarczenia 300 tysięcy ton oleju napędowego. Relacja Michała Sznajdera
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Najstarsi Amerykanie stali się najzamożniejszą grupą wiekową w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszej edycji badania Rezerwy Federalnej. W ostatnich latach ich majątki i dochody wyraźnie wzrosły, między innymi dzięki giełdowej hossie. W tym samym czasie pogorszyła się sytuacja młodych gospodarstw domowych, a rekordowo wiele rodzin miało problemy z terminową spłatą zobowiązań.

Z przeprowadzanego co trzy lata badania "Survey of Consumer Finances" wynika, że około 18 mln gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby w wieku co najmniej 75 lat miało w 2025 roku najwyższą medianę majątku netto spośród wszystkich grup wiekowych. Mediana to wartość środkowa - połowa gospodarstw posiada majątek wyższy, a połowa niższy.

Jak podała stacja CBS News, raport ocenił kondycję finansową amerykańskich rodzin, analizując ich majątek, dochody oraz zobowiązania, w tym zadłużenie na kartach kredytowych i kredyty studenckie. Wszystkie wartości zostały skorygowane o inflację.

Rodziny osób w wieku 75 lat i więcej odnotowały największy wzrost mediany majątku netto oraz dochodów spośród wszystkich grup wiekowych. Mediana ich rocznego dochodu wzrosła od 2022 roku o 24 procent, do 67 tys. dolarów. Zdaniem Fed najstarsi Amerykanie skorzystali przede wszystkim na wzroście wartości aktywów emerytalnych.

W latach 2022-2025 majątek gospodarstw domowych prowadzonych przez osoby w wieku 65-74 lat wzrósł o 37 procent. Wyniki te odzwierciedlają silne wzrosty na rynku akcji. W analizowanym okresie indeks S&P 500 zyskał około 78 procent.

Rekordowa liczba emerytalnych milionerów

Rosły również oszczędności emerytalne. Liczba rachunków emerytalnych 401(k) zarządzanych przez Fidelity Investments, na których zgromadzono co najmniej 1 mln dolarów, osiągnęła w drugim kwartale rekordowe 769 tys. Wpływ na to miała hossa giełdowa oraz rekordowe składki wpłacane przez pracowników.

Badanie wykazało także, że mediana majątku netto najbogatszych 10 procent amerykańskich rodzin wzrosła w latach 2022-2025 o 31 procent, do 3,6 mln dolarów.

Gospodarstwa domowe prowadzone przez osoby powyżej 75. roku życia stanowią około 13,4 procent wszystkich rodzin w USA i są najmniejszą grupą wiekową. Najliczniejsze są rodziny, których głową jest osoba poniżej 35 lat, odpowiadające za około jedną piątą gospodarstw domowych.

Młodzi Amerykanie tracą majątek

Sytuacja najmłodszych gospodarstw domowych wygląda znacznie gorzej. Mediana majątku netto rodzin prowadzonych przez osoby poniżej 35. roku życia spadła w latach 2022-2025 o 23 procent, do 33 tys. dolarów. Według Fed wynikało to przede wszystkim ze spadku wartości aktywów związanych z posiadaniem przedsiębiorstw.

Raport wskazał również na pogorszenie sytuacji finansowej milionów Amerykanów. W 2025 roku około 20 procent gospodarstw domowych zalegało ze spłatą zobowiązań, w tym kredytów hipotecznych, zadłużenia na kartach kredytowych i innych pożyczek. To o 7 punktów procentowych więcej niż w 2022 roku.

Fed podkreślił, że odsetek rodzin mających opóźnienia w spłacie zobowiązań był najwyższy we wszystkich edycjach badania przeprowadzonych od 2010 roku. Około jedna na 12 rodzin przeznaczała na obsługę zadłużenia co najmniej 40 procent swoich dochodów. To najwyższy poziom od co najmniej 12 lat.

Rosnące majątki części seniorów nie oznaczają jednak, że poprawa objęła całą tę grupę. Według danych amerykańskiego Biura Spisu Ludności w 2025 roku blisko 10 procent osób w wieku co najmniej 65 lat żyło poniżej granicy ubóstwa. Dekadę wcześniej odsetek ten wynosił około 9 procent.

Źródło: PAP
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Tagi:
USAzarobkiSeniorzy
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