Rysunek van Gogha sprzedany za rekordową kwotę. "Jesteśmy bardzo zadowoleni"

Rekordowa kwota

Dzieło powstało latem 1888 roku w Arles we Francji. Jego nazwa nawiązuje do bestsellera Pierre’a Lotiego, "Madame Chrysantheme", historii francuskiego oficera marynarki wojennej, który poślubił Japonkę.

Gideon Querido van Frank z biura prasowego Muzeum Van Gogha w Amsterdamie na pytanie PAP o artystyczną wartość sprzedanego dzieła odpowiedział, że "'La Mousme' to najważniejszy moment rysownicznej twórczości van Gogha". - Ten piękny portret pokazuje, jakim wybitnym był on rysownikiem, i pokazuje jego ambicje zarówno w rysowaniu, jak i robieniu portretów - podkreślił.

Kto kupił dzieło van Gogha?

Kiedy naziści doszli w Niemczech do władzy, Hirschland uciekł do Holandii, skąd później emigrował do USA. Wcześniej, w maju 1940 roku, rysunek został mu skonfiskowany przez okupujących Holandię Niemców. Magazyn "The Art Newspaper" wskazał, że dzieło w dość tajemniczych okolicznościach trafiło w 1943 roku do amsterdamskiego muzeum Stedelijk, od którego właściciel odzyskał je w 1956 roku.