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Miliony na salę balową Trumpa. Wśród darczyńców technologiczni giganci

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Budowa sali balowej w Białym Domu
W Białym Domu powstanie nowa sala balowa
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: WILL OLIVER/EPA/PAP
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Nvidia i Apple zobowiązały się przekazać po 25 milionów dolarów na budowę planowanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa sali balowej przy Białym Domu - poinformował w czwartek Reuters, powołując się na ustalenia "Washington Post". Według gazety na realizację inwestycji zebrano dotychczas łącznie 333 miliony dolarów w prywatnych darowiznach.

Takie same kwoty zadeklarowali rodzina Adelsonów, od lat wspierająca finansowo Trumpa i Partię Republikańską, oraz miliarder Charles Ergen, współzałożyciel i prezes firmy telekomunikacyjnej Dish Network.

Jak podał "Washington Post", na liście darczyńców nie ma samego prezydenta.

Budowa sali balowej w Białym Domu
Budowa sali balowej w Białym Domu
Źródło zdjęcia: Yuri Gripas/EPA/PAP

Biały Dom oświadczył, że nie ujawni informacji o osobach i podmiotach finansujących inwestycję. Rzecznik Davis Ingle przekazał jedynie, że darczyńcy "reprezentują szerokie grono znakomitych amerykańskich przedsiębiorstw".

- Ci sami krytycy, którzy wysuwają bezpodstawne zarzuty dotyczące konfliktu interesów, narzekaliby również, gdyby za te od dawna potrzebne prace remontowe musieli płacić amerykańscy podatnicy - powiedział Ingle Reutersowi.

>>>Sąd zdecydował w sprawie sali balowej

Nvidia potwierdza darowiznę

Nvidia potwierdziła przekazanie pieniędzy, oświadczając, że z dumą wsparła bezpartyjny fundusz mający służyć Amerykanom.

- Jako amerykańska firma uważamy wspieranie Stanów Zjednoczonych za sprawę najwyższej wagi, niezależną od jakichkolwiek interesów biznesowych - przekazał rzecznik przedsiębiorstwa.

Z kolei Apple odmówiło komentarza.

Budowa sali balowej w Białym Domu
Budowa sali balowej w Białym Domu
Źródło zdjęcia: Jim Lo Scalzo/EPA/PAP

Kontrowersje wokół finansowania sali balowej

Skala przedsięwzięcia, a także sposób prowadzenia zbiórki i ujawniania informacji o źródłach finansowania wywołały krytykę organizacji strażniczych oraz ekspertów prawnych. Ich zdaniem projekt rodzi pytania o przejrzystość, wpływ darczyńców, a także przestrzeganie standardów etycznych i zasad nadzoru. Trump początkowo zapowiadał, że koszty inwestycji, szacowane na 400 mln dolarów, pokryją on sam oraz zamożni darczyńcy. Później bezskutecznie zabiegał jednak w Kongresie o miliard dolarów na budowę podziemnego bunkra i instalację systemów bezpieczeństwa mających wzmocnić ochronę obiektu.

Budowa sali balowej w Białym Domu
Budowa sali balowej w Białym Domu
Źródło zdjęcia: WILL OLIVER/EPA/PAP

Według "Washington Post" zdecydowana większość zgromadzonych środków pochodzi od firm i zamożnych osób, których interesy zależą od decyzji rządu federalnego. Połowę całej kwoty miały przekazać przedsiębiorstwa lub członkowie kierownictwa firm realizujących podczas drugiej kadencji Trumpa kontrakty dla administracji federalnej.

Planowana sala balowa jest jednym z kilku projektów, za pomocą których Trump chce przebudować Waszyngton. Przeciwnicy prezydenta zaskarżyli te działania do sądów, uznając je za próbę przekroczenia kompetencji i zawłaszczenia władzy.

Sąd Najwyższy pozwolił kontynuować budowę sali balowej

W sierpniu Sąd Najwyższy USA, stosunkiem głosów 5 do 4, pozwolił administracji Trumpa kontynuować budowę na czas rozpatrywania odwołania od orzeczenia wstrzymującego znaczną część prac. W zdaniu odrębnym prezes Sądu Najwyższego John Roberts ocenił, że projekt jest "prawdopodobnie niezgodny z prawem".

Sala balowa, która według Trumpa ma pomieścić tysiąc gości, spotkała się z negatywną reakcją części opinii publicznej. Konserwatorzy zabytków i przeciwnicy inwestycji twierdzą, że prezydent przekroczył swoje uprawnienia, wyburzając historyczne Wschodnie Skrzydło Białego Domu, gdzie mieściły się m.in. biura pierwszej damy oraz kino. Budynek usunięto, by zrobić miejsce pod nowy obiekt.

Trump zapowiada, że sala balowa o powierzchni 90 tys. stóp kwadratowych, czyli około 8360 metrów kwadratowych, będzie wyposażona w schrony, zaplecze medyczne, systemy obrony przed dronami i pociskami rakietowymi oraz inne zabezpieczenia.

W odpowiedzi na krytykę administracja prezydenta utrzymuje, że inwestycja jest niezbędna ze względów bezpieczeństwa narodowego. Podobnego argumentu Trump używał, uzasadniając budowę planowanego w Waszyngtonie łuku triumfalnego.

Źródło: Reuters
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Tagi:
USADonald Trump
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