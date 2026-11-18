Pieniądze "To może być wydarzenie większe niż debiut SpaceX". W oczekiwaniu na notowania Anthropica Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Anthropic w centrum debaty o cyberbezpieczeństwie Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Wall Street spodziewa się, że zamożni inwestorzy i klienci detaliczni będą rywalizować o akcje Anthropica. Przed potencjalnie rekordowym debiutem giełdowym firmy z branży sztucznej inteligencji instytucje finansowe wprowadzają produkty powiązane z jej akcjami, organizują wydarzenia dla klientów i rozdają gadżety.

Pomimo dotkliwych spadków notowań hiperskalerów (czyli wielkich firm chmurowych takich jak Amazon, Microsoft i Google, które budują gigantyczną infrastrukturę obliczeniową pod AI) i innych spółek związanych z rozwojem AI w ostatnich tygodniach inwestorzy z rosnącym zainteresowaniem oczekują pierwszej oferty publicznej Anthropica, planowanej na czwartek.

Debiut na miarę SpaceX

W ramach IPO firma, która stworzyła chatbota Claude, może zostać wyceniona nawet na 1,4 bln dolarów. Anthropic będzie jednak musiał sprostać niezwykle wysokim oczekiwaniom, szczególnie po debiucie SpaceX, który na początku tego roku wywołał ogromne emocje i lawinę towarzyszących mu wydarzeń.

- Sądząc po liczbie osób, które się z nami kontaktują, zadają pytania i wypełniają formularze, może to być wydarzenie większe niż debiut SpaceX - powiedział Will Rhind, założyciel GraniteShares.

Udane IPO mogłoby wzmocnić zaufanie do innych spółek związanych ze sztuczną inteligencją, w tym największych firm technologicznych, które napędzały giełdową hossę i serię rekordów. W ostatnim czasie ich notowania podlegały jednak gwałtownym wahaniom. Inwestorzy coraz częściej pytają bowiem, czy branża będzie w stanie generować wymierne zyski.

Antrophic a inwestorzy detaliczni

Vanda Research, firma monitorująca aktywność inwestorów detalicznych, przewiduje, że akcje Anthropica przyciągną z tej grupy około 250 mln dolarów zakupów netto.

Prognozę oparto na analizie aktywności inwestorów w dniach debiutów giełdowych oraz wolumenu przeddebiutowych bezterminowych kontraktów futures na akcje Anthropica, którymi handlowano na platformie Hyperliquid.

Taki wynik byłby ponad dwukrotnie wyższy od rekordowych 118 mln dolarów zakupów detalicznych odnotowanych podczas IPO SpaceX.

Karl Cheong, dyrektor ds. funduszy ETF w Ninepoint Partners w Toronto, uważa, że wyprzedaż bitcoina i innych kryptowalut może wskazywać, iż inwestorzy detaliczni gromadzą gotówkę z myślą o zakupie akcji Anthropica.

- Będzie to pierwszy twórca czołowego modelu AI, do którego inwestorzy detaliczni uzyskają łatwy dostęp na rynku publicznym - powiedział.

Nie wszyscy podzielają optymizm

Ben Preston z Londynu, odpowiedzialny za Orbis Global Equity Strategy, długoterminowy fundusz inwestujący w starannie wybrane akcje, którego klientami są również inwestorzy detaliczni, zapowiedział, że fundusz nie będzie kupował akcji Anthropica w ramach IPO.

- Jeżeli spółka wejdzie na giełdę z wyceną wynoszącą, powiedzmy, półtora biliona dolarów, będzie to bardzo wysoka cena za firmę, która jeszcze niczego nie udowodniła - stwierdził Preston.

Część użytkowników mediów społecznościowych sceptycznie odnosiła się do potencjalnej wyceny spółki. Inni zwracali uwagę, że zwykłym inwestorom trudniej było zdobyć przeddebiutowe akcje Anthropica niż akcje SpaceX przed czerwcowym IPO tej firmy.

Od momentu debiutu notowania SpaceX miały mieszany przebieg. Akcje oferowane w IPO po 135 dolarów podrożały początkowo do 150 dolarów, a następnie na krótko osiągnęły nawet 225 dolarów. Później ich cena spadła do 104 dolarów. Obecnie walory są notowane w okolicach 142 dolarów.

- Mimo wszystko im bliżej terminu debiutu Anthropica, tym większe obserwuję emocje i zabiegi o zdobycie choćby części puli przeznaczonej dla inwestorów detalicznych - powiedział Mitchell Caplan, prezes i dyrektor generalny Willow Wealth oraz były dyrektor generalny E-Trade Financial.