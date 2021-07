Dodatkowe dni urlopu dla niektórych pracowników

Dodatkowe dni wolne dla niektórych pracowników Państwowej Inspekcji Pracy - to propozycja, która znalazła się w uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o PIP. Dostała ona już także zielone światło od senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Teraz ustawą zajmie się Senat na posiedzeniu plenarnym.

Dla kogo dodatkowy urlop od 2022 roku

Na początku lipca Sejm przyjął nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy dotyczącą prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla niektórych pracowników PIP.

Przygotowanie ustawy jest reakcją komisji na petycję skierowaną do Sejmu przez Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.

Ile dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego

Celem nowelizacji jest przyznanie niektórym pracownikom PIP - wykonującym czynności kontrolne i posiadającym co najmniej dziesięcioletni staż pracy na stanowiskach związanych z wykonywaniem tych czynności, prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 6 dni roboczych, zaś po 20 latach - 12 dni.

Jak wyjaśniono w uzasadnieniu, proponowane rozwiązanie zmierza do przyznania pracownikom Państwowej Inspekcji Pracy prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego na zasadach analogicznych do przepisów przyznających takie prawo pracownikom NIK.